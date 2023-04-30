17-я ракетка мира Пол впервые с 2019-го сыграет на «Челленджере», Маррей поборется с Монфисом

Теги Энди Маррей Гаэль Монфис ATP челленджеры и турниры ITF Давид Гоффен Бенуа Пэр Томми Пол Теннис

17-я ракетка мира Томми Пол получил wild card и сыграет на «Челленджере» в Экс-ан-Провансе.

С «Мастерса» в Мадриде он выбыл во втором круге. На юге Франции американец стартует со второго круга и поборется с Жоффре Бланкано или квалифаером.

Пол выступит на турнире такого уровня впервые с 2019 года.

Энди Маррей (5, WC) сыграет с Гаэлем Монфисом (WC), Давид Гоффен – с Бенуа Пэром.

Это будет второй в истории «Челленджер» категории 175. Полностью сетка здесь.

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1 комментарий

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honeycutt
а зачем?
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