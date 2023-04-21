Кириос о словах Джоковича, что под его руководством может выиграть пять ТБШ: «Давай лучше сходим на ужин и чего-нибудь выпьем»

Ник Кириос ответил на слова Новака Джоковича, что тот мог бы привести его к победам на ТБШ.

Джокович сказал: «С удовольствием тренировал бы Кириоса. Со мной он бы выиграл пять «Шлемов», но это было бы недешево».

«Хахахах... Давай лучше сходим на ужин и чего-нибудь выпьем 🙊🙊🙊», – написал австралиец в сторис.

Перед финалом «Уимблдона»-2022 Джокович и Кириос договорились, что чемпион сводит проигравшего на ужин, но в январе серб рассказал, что он пока не состоялся.

Джокович обыграл Кириоса в финале «Уимблдона». Ник годами травил Новака, но поддержал во время депортации – и теперь у них дружба

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