Кириос о словах Джоковича, что под его руководством может выиграть пять ТБШ: «Давай лучше сходим на ужин и чего-нибудь выпьем»

Теги Новак Джокович ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос ответил на слова Новака Джоковича, что тот мог бы привести его к победам на ТБШ.

Джокович сказал: «С удовольствием тренировал бы Кириоса. Со мной он бы выиграл пять «Шлемов», но это было бы недешево».

«Хахахах... Давай лучше сходим на ужин и чего-нибудь выпьем 🙊🙊🙊», – написал австралиец в сторис.

Перед финалом «Уимблдона»-2022 Джокович и Кириос договорились, что чемпион сводит проигравшего на ужин, но в январе серб рассказал, что он пока не состоялся.

Джокович обыграл Кириоса в финале «Уимблдона». Ник годами травил Новака, но поддержал во время депортации – и теперь у них дружба

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Клин светом сошелся на Кириосе, прям больше некому выйграть шлемов)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Кириос уже в прошлом. Ник все профукал.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Минералочки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тотал Больше от Киркорова
они ужинали или нет?!
ДЖок-не красиво так динамить Ника

он всё красиво на Уиме сделал)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisForever
Так и не сходили значит в ресторан ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIK2
Эх, продал Киря свой талант, за стопку водки(с)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий