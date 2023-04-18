Шевченко о дебюте в топ-100 и вероятном попадании на «Ролан Гаррос»: «Было несколько трудных недель, и теперь кажется нереальным, что я справился»

Александр Шевченко высказался о дебюте в топ-100.

22-летний россиянин поднялся в рейтинге после победы на «Челленджере» в Мадриде. За счет этого результата Шевченко, скорее всего, сыграет в основе «Ролан Гаррос».

«В детстве всегда мечтал попасть в топ-100. После «Челленджера» в Финиксе я понимал, что почти это сделал, но все ребята играли так хорошо и мешали мне попасть в основную сетку «Ролан Гаррос».

Было несколько трудных недель, и теперь кажется нереальным, что я справился».

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