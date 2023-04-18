Шевченко о дебюте в топ-100 и вероятном попадании на «Ролан Гаррос»: «Было несколько трудных недель, и теперь кажется нереальным, что я справился»

Теги рейтинги челленджеры и турниры ITF Александр Шевченко Теннис

Александр Шевченко высказался о дебюте в топ-100.

22-летний россиянин поднялся в рейтинге после победы на «Челленджере» в Мадриде. За счет этого результата Шевченко, скорее всего, сыграет в основе «Ролан Гаррос».

«В детстве всегда мечтал попасть в топ-100. После «Челленджера» в Финиксе я понимал, что почти это сделал, но все ребята играли так хорошо и мешали мне попасть в основную сетку «Ролан Гаррос».

Было несколько трудных недель, и теперь кажется нереальным, что я справился».

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5 комментариев

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billy_pilgrim
Молодец! Сегодня есть хороший шанс пройти во второй круг Барселоны.
+11
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+11
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инок
Успехов парню. Независимо от того, какое выберет спортивное гражданство.
+4
0
+4
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sined2000
Ответ Лёля Иванова
Важна карьера и если Казахстан готов помочь финансово, наши не помогают а мерзкий Тарпищев почивает на лаврах приговаривая - "наш продукт", надо переходить.
Вообще-то Тарпищев про Шевченко сказал как раз таки что его нельзя считать "продуктом российского тенниса" так как он с 10 лет в Австрии тренируется в академии где Тим. Вообще я не понимаю ярого хейта в сторону Тарпищева.
+1
0
+1
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