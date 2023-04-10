Маррей о поражении от де Минаура: «У меня ничего не получалось. Наверное, это один из худших матчей в моей карьере»

Энди Маррей прокомментировал ранний вылет с «Мастерса» в Монте-Карло.

Британец проиграл в первом круге Алексу де Минауру 1:6, 3:6.

«Это было ужасно. Не могу выделить в этом матче ничего хорошего. Не знаю точно, почему так сложилось. Понятно, что в Майами я сыграл не лучший матч. А этот еще хуже.

У меня ничего не получалось, я плохо подавал, плохо принимал, ошибался с форхенда, с бэкхенда, принимал неверные решения. Наверное, это один из худших матчей в моей карьере.

В прошлом году я сыграл неудачный матч в Дохе против Баутисты, и, может, у меня в карьере было еще пару таких, но, с точки зрения моих ощущений на корте, он худший по всем параметрам.

Перед началом грунтового сезона я был настроен оптимистично. Я был в хорошей форме последние дней 10, учитывая, что мало играл на грунте.

Я был в хорошей форме и неплохо двигался на тренировках, поэтому был настроен оптимистично. Но это поражение деморализует, и я почти никогда не ощущал такого на корте. Было очень тяжело».

Перед турниром в Монте-Карло Маррей планировал также выступить в Мадриде, Риме и, возможно, на «Ролан Гаррос», но сейчас, по его словам, ему нужно обдумать, продолжать ли грунтовый сезон.

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