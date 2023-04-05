Хьюстон (ATP). Второй круг. Тиафу сыграет с Джонсоном

Фрэнсис Тиафу сыграет со Стивом Джонсоном во втором круге в Хьюстоне.

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Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship

Хьюстон, США

3 – 9 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг