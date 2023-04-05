Хьюстон (ATP). Второй круг. Тиафу сыграет с Джонсоном

Теги результаты ATP US Men's Clay Court Championship Теннис

Фрэнсис Тиафу сыграет со Стивом Джонсоном во втором круге в Хьюстоне.

Сетка турнира здесь.

Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship

Хьюстон, США

3 – 9 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) Джейсон Кублер (Австралия)
Дата проведения
5 апреля, 20.00
Онлайн матча

 

Денис Кудла (США) Джей-Джей Вульф (США)
Дата проведения
5 апреля, 21.30
Онлайн матча

 

Фрэнсис Тиафу (США) Стив Джонсон (США)
Дата проведения
5 апреля, 23.00
Онлайн матча

 

Джон Изнер (США) Гейс Брауэр (Нидерланды)
Дата проведения
6 апреля, 02.00
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Томаш Махач (Чехия)
Дата проведения
6 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Янник Ганфманн (Германия) Томми Пол (США)
Дата проведения
6 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Кристиан Гарин (Чили) Зизу Бергс (Бельгия)
Дата проведения
6 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Не определен
Дата проведения
6 апреля, 03.00
Онлайн матча

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