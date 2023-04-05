Хьюстон (ATP). Второй круг. Тиафу сыграет с Джонсоном
Фрэнсис Тиафу сыграет со Стивом Джонсоном во втором круге в Хьюстоне.
Сетка турнира здесь.
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship
Хьюстон, США
3 – 9 апреля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 642 735 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 5 апреля, 20.00
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.30
- Дата проведения
- 5 апреля, 23.00
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Не определен
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00
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