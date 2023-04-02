Рыбакина о 13-матчевой серии побед: «Главная проблема – это физика. Потому что ты постоянно путешествуешь, условия меняются»

прокомментировала 13-матчевую серию побед, прервавшуюся в финале в Майами.

«У Иги была серия длиннее, и это совсем непросто. Конечно, придет день, когда ты проиграешь, на другое я и не рассчитывала.

Я бы сказала, что главная проблема – это физика. Потому что ты постоянно путешествуешь, условия меняются. Думаю, это главное».

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