Гаске о мячах в туре: «С некоторыми исключениями они по качеству похожи на те, что продают в супермаркетах»

Теги Ришар Гаске ATP Теннис

Ришар Гаске раскритиковал мячи, которыми сейчас играют в туре.

«После пандемии появилась проблема – все мячи стали медленнее, в этом уже нет никаких сомнений. Я об этом уже два года говорю.

Как только они стали большими и пушистыми, я сказал тренеру: «Это что за херня?» И теперь об этом повсюду говорят.

Я уверен, что они уже не такие, как раньше. Когда они легкие и быстрые, это играет мне на руку, я могу их контролировать. Сейчас бренд уже не имеет значения. С некоторыми исключениями мячи по качеству похожи на те, что продают в супермаркетах».

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