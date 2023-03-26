Пегула перед матчем с полуфиналисткой Australian Open Линетт: «Я была так рада увидеть ее прорыв в Австралии»

Джессика Пегула прокомментировала прорыв Магды Линетт на Australian Open. 31-летняя полька впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

«Я была так рада за нее в Австралии. Было очень классно увидеть ее прорыв на «Шлеме», потому что она как никто другой этого заслуживает. Она хороший человек, очень трудолюбивая и просто живет в своем мире. С ней нет никакой драмы – она выходит на корт и играет.

Было приятно увидеть, что ее труды воплотились в такой результат».

В понедельник Пегула сыграет с Линетт за место в четвертьфинале турнира в Майами.

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