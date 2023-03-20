Швентек будет играть в форме от швейцарского бренда On. Кроссовки пока в разработке

Первая ракетка мира будет сотрудничать со швейцарским брендом экипировки On. Ранее она выступала в форме от ASICS.

«Рада объявить, что стала первой теннисисткой, присоединившейся к On. Я счастлива, что команда On верит в меня как в спортсменку и как в человека. Мы планируем расти, развиваться и вместе оказывать влияние.

В следующих матчах вы увидите меня в совершенно новой форме, и я надеюсь, что она понравится вам так же, как и мне. И что еще более классно... Мы разрабатываем для меня кроссовки, а обувь крайне важна в моей работе и будет дополнять мой игровой стиль, давая мне все необходимое на корте. Поскольку процесс создания индивидуальной обуви требует времени, вы увидите меня в кроссовках On позже в этом году. И это будет... грандиозно.

Большое спасибо моей команде за это потрясающее достижение в бизнесе», – написала Швентек в инстаграме.

С On сотрудничает Роджер Федерер, 20-кратный чемпион «Больших шлемов» инвестировал в компанию. Они выпустили несколько коллекций именных кроссовок Федерера.

Ранее в этом бренде начал играть Бен Шелтон, клиент менеджерского агентства Федерера Team8.

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