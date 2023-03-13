Тэллон Грикспор: «Не могу назвать ни одного слабого места в игре Алькараса. Он просто на другом уровне»

Тэллон Грикспор поделился мнением о , с которым сыграет в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В прошлый раз они встречались на «Уимблдоне»-2022 и выиграл Алькарас.

«Мне нравится этот вызов. Мне нравятся такие матчи, большие стадионы. Я наслаждаюсь игрой с такими соперниками. Я предпочитаю играть на корте №1, а не на корте №7. Матч на корте №1 не всегда хороший знак, но мне нравится играть с такими соперниками. Мне кажется, именно такие матчи делают тебя лучше.

[На «Уимблдоне»] был не лучший мой матч, я проиграл в трех партиях. Я думал, что если хочешь обыграть его на каком-то покрытии, то это должна быть трава. Но он играл тогда хорошо, а я не очень. Он один из лучших игроков в мире, это точно. Он так молод. Он получил травму, сразу же вернулся и так хорошо играет. Будет очень трудно, но, в конце концов, мне нравится этот вызов. Почему нет?

У него в распоряжении по сути полный арсенал. Не знаю, чего у него нет. У него есть все. Он в невероятной физической форме и великолепно готов психологически, учитывая его возраст. Я не могу назвать ни одного слабого места в его игре. Уже год или два он показывает всему миру, почему он один из лучших игроков.

Он талантлив. Думаю, не стоит сравнивать с ним других, потому что он просто на другом уровне. Он один из таких ребят. Невероятный игрок, это точно».

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