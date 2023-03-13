Швентек проводит 50-ю неделю подряд в качестве №1

Теги Мартина Хингис Серена Уильямс рейтинги Штеффи Граф WTA Эшли Барти Ига Швентек Теннис

Ига Швентек начала 50-ю неделю подряд в качестве первой ракетки мира.

Она дебютировала на этой строчке 4 апреля 2022 года, когда из рейтинга удалили завершившую карьеру Эшли Барти, и с тех пор ее не покидала.

Швентек занимает 13-е место по общему количеству недель в статусе №1 рейтинга WTA. Она гарантированно обойдет Викторию Азаренко, у которой 51 неделя.

Швентек стала девятой теннисисткой, возглавлявшей рейтинг 50 и более недель подряд. Также она четвертая, кто возглавлял рейтинг 50 и более недель подряд, впервые поднявшись на эту строчку. Ранее это удалось Штеффи Граф, Мартине Хингис и Серене Уильямс.

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3 комментария

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Iuasamotu
Теперь Швёнтек будет лучшей восточноевропейской теннисной рекордсменкой.
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Sawka-promakawka
Кстати, она подтвердила, что разорвала контракт с Xiaomi из-за своей поддержки Украины 🤷🏼‍♀️
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Daniel
Пока по уровню мастерства и стабильности кажется, что еще долго никто ее не подвинет
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