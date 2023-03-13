Швентек проводит 50-ю неделю подряд в качестве №1

начала 50-ю неделю подряд в качестве первой ракетки мира.

Она дебютировала на этой строчке 4 апреля 2022 года, когда из рейтинга удалили завершившую карьеру , и с тех пор ее не покидала.

Швентек занимает 13-е место по общему количеству недель в статусе №1 рейтинга . Она гарантированно обойдет Викторию Азаренко, у которой 51 неделя.

Швентек стала девятой теннисисткой, возглавлявшей рейтинг 50 и более недель подряд. Также она четвертая, кто возглавлял рейтинг 50 и более недель подряд, впервые поднявшись на эту строчку. Ранее это удалось , и .

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