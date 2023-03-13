Швентек проводит 50-ю неделю подряд в качестве №1
Ига Швентек начала 50-ю неделю подряд в качестве первой ракетки мира.
Она дебютировала на этой строчке 4 апреля 2022 года, когда из рейтинга удалили завершившую карьеру Эшли Барти, и с тех пор ее не покидала.
Швентек занимает 13-е место по общему количеству недель в статусе №1 рейтинга WTA. Она гарантированно обойдет Викторию Азаренко, у которой 51 неделя.
Швентек стала девятой теннисисткой, возглавлявшей рейтинг 50 и более недель подряд. Также она четвертая, кто возглавлял рейтинг 50 и более недель подряд, впервые поднявшись на эту строчку. Ранее это удалось Штеффи Граф, Мартине Хингис и Серене Уильямс.
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