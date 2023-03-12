Рыбакина о том, как катается на американских горках: «Все время смеюсь. Мне не очень страшно»

рассказала, как проводит время во время турниров.

– Хожу куда-нибудь поесть, провожу время с близкими. Мне нравятся аттракционы и так далее, всякие безумные вещи. Но в то же время на это не всегда есть время.

В Индиан-Уэллс со мной приехала сестра. Мы живем в доме, играем в карты по вечерам, все здорово.

– Вы кричите на американских горках?

– Я все время смеюсь (улыбается). Мне не очень страшно.

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