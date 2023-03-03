Даниил Медведев: «С Джоковичем нужно надеяться, что он не покажет свою лучшую игру. Когда он в ударе, победить его очень тяжело, даже если ты играешь хорошо»

Теги Новак Джокович ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в полуфинале в Дубае. Россиянин обыграл серба 6:4, 6:4 и вышел в финал на третьем турнире подряд.

«Когда играешь с Новаком, ты должен показывать свой лучший теннис. И надеяться на то, что он не покажет свою лучшую игру, потому что у него 22 «Больших шлема» и когда он в ударе, победить его очень тяжело, даже если ты играешь хорошо.

Сегодня мне удалось сыграть лучше, чем он. Во втором сете я не позволил ему создать ни одного брейк-пойнта, но много раз счет был 30:30. Мне удалось сохранить спокойствие, и я рад выйти в финал».

Медведев прекрасен! Прервал серию из 20 побед Джоковича и вышел в 3-й финал подряд

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9 комментариев

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ProLL
Ответ Arti22
Какой-то новый медвед, такое ощущение, что он вырубил все органы чувств по ходу матча и просто нацелен на то, чтоб перебить мяч на другую сторону любой ценой. Концентрация 1000%
Медведев на пресс-конференции сказал, что в прошлом году не работал с психологом, но в этом снова работает. Оно и видно.
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Macren
Медвед33 хорош, результат по делу. Постоянная игровая практика и пыление на водокачках решают. Ноле не в идеальной форме, хотя против любого другого игрока ее бы хватило, кроме такого Дани. Хоть и топлю за биг2, но игра была отличная
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инок
Это было нереально круто, Даня в двух сетах остановил Новака. Желаю завтра Медведеву выиграть третий титул подряд!
+1
-1
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SN78
Какой же скучный теннис у Медведя (( Новак ждём твоих побед в финалах !!
+2
-5
-3
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TennisForever
Когда Джокович проигрывает,значит он слился,или в плохой форме ,смешно читать такие комменты,он не может проиграть ,или он что Бог?
Пытаются заслуги Дани принизить,он его переиграл по полной программе,вот и всё ,тем более не в первой .
Серб буквально два дня назад говорил,что он в хорошей форме,но его пытаются всё равно оправдать))
+6
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+4
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Arti22
Какой-то новый медвед, такое ощущение, что он вырубил все органы чувств по ходу матча и просто нацелен на то, чтоб перебить мяч на другую сторону любой ценой. Концентрация 1000%
+10
-1
+9
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cosset
Медведев держался без явных спадов весь матч, ну а Джокович как-то откровенно сливался и совсем не был настроен на то, чтобы поднять уровень своей игры.
+7
-2
+5
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Marsbek Docoev
Я усну спокойно, без обид, Даня спасибо за выиграенный матч! Джокович конечно кумир, но Медведев, наш
+9
-1
+8
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mr_ h2o
Про лучшую игру это точно. Но даже когда Джокович играет средне, надо умудрится забрать такой матч. Дане в этом плане молодец, многие бы слились и такому Новаку
+15
-1
+14
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