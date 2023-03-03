Даниил Медведев: «С Джоковичем нужно надеяться, что он не покажет свою лучшую игру. Когда он в ударе, победить его очень тяжело, даже если ты играешь хорошо»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в полуфинале в Дубае. Россиянин обыграл серба 6:4, 6:4 и вышел в финал на третьем турнире подряд.

«Когда играешь с Новаком, ты должен показывать свой лучший теннис. И надеяться на то, что он не покажет свою лучшую игру, потому что у него 22 «Больших шлема» и когда он в ударе, победить его очень тяжело, даже если ты играешь хорошо.

Сегодня мне удалось сыграть лучше, чем он. Во втором сете я не позволил ему создать ни одного брейк-пойнта, но много раз счет был 30:30. Мне удалось сохранить спокойствие, и я рад выйти в финал».

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