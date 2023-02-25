Бублик о предупреждении за разговор с тренером: «Судьи не знают собственные правила. Это же вообще нелепо – разрешать коучинг, но давать за него предупреждения»

прокомментировал то, что получил предупреждение за коучинг во время четвертьфинала в Марселе. Сейчас подсказки с трибун официально разрешены.

«Судья сказал, что это не может быть разговор. Но что если я задаю вопрос, тренер мне говорит что-то делать, а я отвечаю, что у меня не идет? Так и было. Я сказал, что не чувствую подачу, а он ответил, что надо поменять подброс. И я сказал, что у меня не идет. И получил предупреждение.

ATP нужно прояснить правила. Если они разрешают подсказки, то разрешайте! Это не нарушает ход игры, потому что я специально встал за 40 секунд до конца смены сторон. Я не из тех, кто будет разводить разговоры, чтобы помешать игре.

Никому не поможет подсказка в духе «Сгибай ноги!». Может, кому-то поможет, но не мне.

Вообще судьи не знают собственные правила. Это же вообще нелепо – разрешать коучинг, но давать за него предупреждения. Но в ATP есть такие правила. Никто не знает, зачем они нужны и как их применять. Например, за затяжку времени иногда дают, а иногда не дают. Ничего не понятно.

Посмотрим. Я еще поговорю с , потому что мне нужно четко понимать, чего ждать в будущем. Им нужно что-то менять».

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