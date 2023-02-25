Осака выпустила коллекцию с Victoria’s Secret

Теги WTA Наоми Осака Теннис

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака выпустила совместную коллекцию с Victoria’s Secret.

«Я была шокирована, но оказалось, что я первый человек, сотрудничавший с Victoria’s Secret над целой коллекцией. Для меня это огромная честь, я очень благодарна.

Все вещи созданы из перерабатываемых материалов, а в целом коллекция построена на погоне за мечтой. Надеюсь, вам она понравится так же, как и мне», – написала Осака.

Наоми Осака ждет ребенка! И еще хочет играть в теннис, хоть и заработала $50 млн, занялась нижним бельем и запустила кучу компаний

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Ага, такой страшилке только с Викторией Сикрет сотрудничать 😂😂😂
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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