Осака выпустила коллекцию с Victoria’s Secret
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака выпустила совместную коллекцию с Victoria’s Secret.
«Я была шокирована, но оказалось, что я первый человек, сотрудничавший с Victoria’s Secret над целой коллекцией. Для меня это огромная честь, я очень благодарна.
Все вещи созданы из перерабатываемых материалов, а в целом коллекция построена на погоне за мечтой. Надеюсь, вам она понравится так же, как и мне», – написала Осака.
Наоми Осака ждет ребенка! И еще хочет играть в теннис, хоть и заработала $50 млн, занялась нижним бельем и запустила кучу компаний
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