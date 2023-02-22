Турсунов о том, что Бенчич снялась с турнира в Дохе: «Она на тот момент была полностью сдохшая. Логичнее отдохнуть, чем травмироваться и пропустить несколько недель»

Тренер Белинды Бенчич Дмитрий Турсунов рассказал, почему она снялась с 1/4 финала в Дохе против Иги Швентек. Официальной причиной было указано утомление.

«Когда ты профессиональной спортсмен, у тебя все время «что-то случилось». Ну и плюс, конечно, усталость, потому что после финала с [в Абу-Даби] мы сели в самолет буквально через часа два. Ночью прилетели в Доху, там был только один день отдыха. На следующий день она играла первый матч и потом второй с . Конечно, она на тот момент уже была полностью сдохшая, поэтому некоторые моменты давали о себе знать. Было логичнее дать себе возможность отдохнуть, чем пытаться выйти на корт, травмироваться и потом пропустить несколько недель», – сказал Турсунов в эфире ютуб-канала «Больше!»

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