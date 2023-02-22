Турсунов о том, что Бенчич снялась с турнира в Дохе: «Она на тот момент была полностью сдохшая. Логичнее отдохнуть, чем травмироваться и пропустить несколько недель»

Теги WTA Qatar Total Open Белинда Бенчич Теннис

Тренер Белинды Бенчич Дмитрий Турсунов рассказал, почему она снялась с 1/4 финала в Дохе против Иги Швентек. Официальной причиной было указано утомление.

«Когда ты профессиональной спортсмен, у тебя все время «что-то случилось». Ну и плюс, конечно, усталость, потому что после финала с Самсоновой [в Абу-Даби] мы сели в самолет буквально через часа два. Ночью прилетели в Доху, там был только один день отдыха. На следующий день она играла первый матч и потом второй с Викой Азаренко. Конечно, она на тот момент уже была полностью сдохшая, поэтому некоторые моменты давали о себе знать. Было логичнее дать себе возможность отдохнуть, чем пытаться выйти на корт, травмироваться и потом пропустить несколько недель», – сказал Турсунов в эфире ютуб-канала «Больше!»

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5 комментариев

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sedric
Ответ ДоминаторТенниса
Вряд ли тренер решает на какие турниры ехать игроку. Игрок должен составить график выступлений, а не кататься по всем турнирам. Титул на халяву не прокатит, даже на WTA250 зарубы нешуточные.
Понятно, что изначальное расписание не составляет тренер, но это же классика. Если ты выиграл турнир, чувствуешь усталость, ты снимаешься, тем более, что через неделю у тебя Мастерс. Швентек, вон, чтобы держать форму, в прошлом году с Мадрида снималась. Даже если предположить, что Бенчич заупрямилась и сказала, нет поеду на еще один 500-ник. То, ты как тренер на что там вообще? Тем более, что у нас Турсунов вроде как жесткий, любит когда его слушают.
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ДоминаторТенниса
Ответ sedric
Вот Турсунов собственными словами подтверждает то, о чем я здесь писал, и меня за это нещадно минусовали. Только вот вопрос к Турсунову остается. Если ты видишь, что она устает, зачем ехать на еще 500-ник, когда вы только что такой же выиграли? Пропусти, и готовься к мастерсу. Но нет, Турсунов повторяет ту же вещь, что и с Контавейт, когда та нашакалила 500-ников и выдохлась.
Вряд ли тренер решает на какие турниры ехать игроку. Игрок должен составить график выступлений, а не кататься по всем турнирам. Титул на халяву не прокатит, даже на WTA250 зарубы нешуточные.
+1
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+1
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sedric
Вот Турсунов собственными словами подтверждает то, о чем я здесь писал, и меня за это нещадно минусовали. Только вот вопрос к Турсунову остается. Если ты видишь, что она устает, зачем ехать на еще 500-ник, когда вы только что такой же выиграли? Пропусти, и готовься к мастерсу. Но нет, Турсунов повторяет ту же вещь, что и с Контавейт, когда та нашакалила 500-ников и выдохлась.
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sashati
Как отвечал Собкин Южному с трибуны СПб-опен - "устал, не можешь? - тогда иди в забой работать")
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pavel ush
что турсунов с ней всю ночь делал？
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