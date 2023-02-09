Глава Федерации тенниса Франции о критике Маю обновленного Кубка Дэвиса: «Николя – невежда. Ему пора завершать карьеру и, возможно, стать журналистом»

Теги Кубок Дэвиса ATP Николя Маю Федерация тенниса Франции Теннис

Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли раскритиковал Николя Маю за его слова о реформах Кубка Дэвиса.

Обладатель карьерного Большого шлема в паре заявил, что теннис потерял четыре года из-за нового формата и что в этом есть вина Гюдичелли.

«Маю – невежда. Не 41-летнему игроку объяснять 20-22-летнему коллеге, как все должно работать. Маю пора завершать карьеру и, возможно, стать журналистом», – сказал Гюдичелли.

В поддержку Маю и с критикой слов Гюдичелли выступили Арно Клеман, Жюльен Беннетто и Эдуар Роже-Васслен.

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4 комментария

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canuck andreyka
Он не невежда, он активист (с)
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Rjcnbr
Согласен с главой федерации. Маю и остальные три парника классно устроились, они столько лет сидят на шее одиночников и сосут у них деньги, а теперь ещё и права качать начали и критиковать. Кому сейчас нужен кубок Дэвиса? Ну кому? Бублику, который потерял 250 очков из-за того что ему нужно было лететь В ЧИЛИ ради двух матчей и обратно?
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Великий Алонсо
За такие слова пинок под зад и вон с должности
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Hardy
пффф он ещё и огрызается, молчал бы
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