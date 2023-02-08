Пелья выиграл первый матч с октября-2021 и отпраздновал с дочкой, которая родилась в июле
Гидо Пелья одержал первую победу с октября 2021 года.
В первом круге турнира в Кордове он прошел Андреа Вавассори – 6:2, 6:2.
Аргентинец пропустил прошлый сезон из-за травмы колена (провел и проиграл один матч – на ноябрьском «Челленджере» в Монтевидео). Этот год он начал на Australian Open, но выбыл на старте.
Победу Пелья отпраздновал вместе с дочкой Арианной, которой 13 февраля исполнится семь месяцев.
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