Пелья выиграл первый матч с октября-2021 и отпраздновал с дочкой, которая родилась в июле

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Гидо Пелья одержал первую победу с октября 2021 года.

В первом круге турнира в Кордове он прошел Андреа Вавассори – 6:2, 6:2.

Аргентинец пропустил прошлый сезон из-за травмы колена (провел и проиграл один матч – на ноябрьском «Челленджере» в Монтевидео). Этот год он начал на Australian Open, но выбыл на старте.

Победу Пелья отпраздновал вместе с дочкой Арианной, которой 13 февраля исполнится семь месяцев.

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