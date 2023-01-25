Australian Open: Фабрис Мартен/Жереми Шарди — Ян Зелиньский/Уго Нис прямая трансляция матча 26.01.2023

На Открытом чемпионате Австралии по теннису 26 января в мужском парном турнире французская пара Фабрис Мартен и Жереми Шарди за выход в финал сыграет с дуэтом Ян Зелиньский и Уго Нис, представляющих Польшу и Францию. Начнется поединок не ранее 05:00 по московскому времени.

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Матч пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Фабрис Мартен и Жереми Шарди довольно сыгранная пара, и пусть они не были даже посеяны на нынешнем турнире, но теннис показали отличного качества. Не удивительно, они оба знают, как доходить до решающих стадий турниров, выиграли семь титулов, а в 2019 году у себя на родине играли в финале Открытого чемпионата Франции. Наиболее сложным у них получился четвертьфинальный поединок против сеяных третьими Марсело Аревало из Сальвадора и Жана-Жюльена Ройера из Нидерландов. В третьем сете пришлось играть супертай-брейк, в котором французам сопутствовала удача.

Неожиданным оказалось появление в полуфинале Australian Open поляка Яна Зелиньского и француза Уго Ниса. Их путь к полуфиналу был непростым, победу в каждом из первых трех кругов они добывали в трех сетах, что говорит о сильных характерах обоих теннисистов. Многие им прочили вылет в четвертьфинале, где им противостояла вторая сеяная пара на турнире: легенда парного мужского тенниса американца Раджив Рам из США и британец Джо Солсбери. Однако и здесь поляк и француз оказались сильнее. Четвертьфинальный барьер они преодолели без проблем, в двух сетах обыграв Бенжамена Бонзи и Артура Риндеркнеша.

Ранее пары между собой не играли. Букмекеры считают, что шансы у польско-французского дуэта предпочтительнее, но уж слишком непредсказуем в этом году парные турнир у мужчин. Winline предлагает на успех французской пары коэффициент 2,16, выигрыш польско-французского дуэта оценивается коэффициентом 1,70.

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