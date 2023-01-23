Рыбакина — Остапенко прогноз на четвертьфинальный матч Australian Open 2023

Москвичка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с Аленой Остапенко из Латвии. Матч состоится 24 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало не ранее 04:30 по московскому времени.

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Елена Рыбакина уже доказала свою состоятельность в прошлом году впервые в своей карьере выиграв турнир Большого шлема. Она стала первой теннисисткой, представляющей азиатский континент, которая победила на Уимблдоне. Испытав такое один раз, всегда хочется повторения. И вот Елена планомерно по ходу турнира одну за одной проходила своих соперниц. В матче первого круга Елена не без труда обыграла в двух сетах итальянку Элизабетту Коччаретто. Второй матч она провела со словенкой Кайей Юван и отдала той только три гейма. Сложным получился поединок третьего раунда с американкой Даниэль Коллинс. Рыбакина уступила во втором сете, но в третьем собралась и выиграла 6 : 2. Вот на этом многие предполагали, что ее путь на турнире закончится, потому что в ⅛ финала ей предстояло играть с первой ракеткой мира Игой Швентек. Однако те, кто говорил, что полька сейчас находится не в оптимальной форме, оказались правы. Победа Елены была безоговорочной в двух сетах с одинаковым счетом 6 : 4. Обидно будет проиграть в четвертьфинале, где ее ждет Алена Остапенко. Она тоже выигрывала турнир Большого шлема, только Roland Garros в 2017 году, тоже впервые вышла в четвертьфинал Australian Open и тоже стремится к победе. На ее пути в первых трех раунда были две украинки Даяна Ястремская и Катерина Байндль, а также теннисистка из Венгрии Анна Бондар, которых Алена прошла довольно легко. В ⅛ финала ей противостояла сильная Кори Гауфф, и победу прочили американке. Но Остапенко посрамила скептиков и одержала победу в двух сетах.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Рыбакиной — 25

победы/поражения Рыбакиной в 2023 году — 5/2

победы/поражения Рыбакиной на харде — 5/2

рейтинг WTA Остапенко — 17

победы/поражения Остапенко в 2023 году — 5/2

победы/поражения Остапенко на харде — 5/2

Факты и статистика перед матчем Рыбакина — Остапенко

На турнирах Большого шлема Елена Рыбакина выиграла 11 из 12-ти последних поединков с учетом матчей Уимблдонского турнира. На хардовом покрытии Елена Остапенко выиграла семь раз в десяти последних встречах.

Статистика личных встреч Рыбакина — Остапенко

Спортсменки ранее встречались дважды. В первый раз они сыграли на харде в 2019 году на турнире в Австрии, а спустя два года матч состоялся в Великобритании на травяном покрытии. В обеих встречах победила Алена Остапенко.

Прогноз на матч Рыбакина — Остапенко

Если Елена Рыбакина сохранит присущие ей на этом турнире стабильность и хладнокровие, то пройдет дальше. Но Алена славится сильной подачей и мощным теннисом. Букмекеры отдают больше шансов теннисистке из Казахстана. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,46, успех Коллинс оценивается коэффициентом — 2,75.

Наш прогноз: после победы над Швентек Елена Рыбакина вполне может замахнуться на общую победу, но Остапенко очень опасна. Матч может затянуться на три сета, где Елена возьмет верх.

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