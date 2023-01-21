Джокович – судье после предупреждения за затяжку времени: «Поздравляю, друг. Молодцом»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP судьи Теннис

Новак Джокович остался недоволен судьей матча с Григором Димитровым на Australian Open. При счете 5:4 серб подавал на первый сет, Димитров дошел до брейк-пойнта – и судья перед подачей на нем дал Джоковичу предупреждение за затяжку времени.

В итоге девятикратный чемпион турнира проиграл следующее очко и гейм.

Во время смены сторон при счете 5:6 Джокович обратился к судье.

НД: Поздравляю, друг. Молодцом. Ты молодец.

Судья: Помоги мне, подавай вовремя, и ничего не будет.

НД: Я должен тебе помогать. Отлично. Первое предупреждение за весь сет – на брейк-пойнте. Когда я уже собирался подбрасывать мяч. Молодец.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mamapapaya
Ответ Tango442
Ноле великий, Ноле чемпион! Но подавать надо во время
Это цирк! Нужно учитывать, что на важных очках публика долго не может угомониться. Адекватные судьи это учитывают
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Затяжка была, тут спорить не с чем, я уже ждал когда судья скажет ему об этом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dm71
В ж*пу раненый джигит сегодня шесть часов решил отбегать? :-)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tango442
Ноле великий, Ноле чемпион! Но подавать надо во время
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Такое чувство, что в судьи принципиально берут тех, кто сам никогда не играл, причем не только в теннис.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий