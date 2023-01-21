Джокович – судье после предупреждения за затяжку времени: «Поздравляю, друг. Молодцом»

остался недоволен судьей матча с на . При счете 5:4 серб подавал на первый сет, Димитров дошел до брейк-пойнта – и судья перед подачей на нем дал Джоковичу предупреждение за затяжку времени.

В итоге девятикратный чемпион турнира проиграл следующее очко и гейм.

Во время смены сторон при счете 5:6 Джокович обратился к судье.

НД: Поздравляю, друг. Молодцом. Ты молодец.

Судья: Помоги мне, подавай вовремя, и ничего не будет.

НД: Я должен тебе помогать. Отлично. Первое предупреждение за весь сет – на брейк-пойнте. Когда я уже собирался подбрасывать мяч. Молодец.

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