«Какого черта он там делает? Спит, что ли? Мяч ей, #####, в ногу попал». Риск – во время спора с судьями

поспорила с судьями в парном матче . Вместе с они обыграли и Александру Панову – 6:7(4), 6:4, 7:5.

В одном из розыгрышей Риск пробила в соперницу, попала ей в ногу и извинилась. Судья отдал очко Дзаламидзе и Пановой, потому что не увидел попадание в ногу, после которого розыгрыш должен был завершиться (по мячу можно бить только ракеткой), а извинения Риск посчитал помехой.

Судья: Я не видел, что мяч попал в ногу.

Риск: Я в нее ударила – поэтому и извинилась. Я бы не стала извиняться, если бы не пробила в нее. И мяч попал ей в ногу, а не в ракетку.

Судья: Я не видел.

Риск: Позовите супервайзера.

Супервайзер сказала, что не следила за розыгрышем и вообще «такие решения принимает судья». На это Риск ответила: «Так какого черта он там делает? Это просто нелепо. Он там спит, что ли? Мяч ей, #####, в ногу попал. Чувак…

Следи за мячом. Первое правило тенниса».

После матча Риск написала: «Соперница должна была признать попадание. Судья после матча извинился за ошибку, и я приняла его извинения.

Нечестная игра и жульничество в теннисе происходят постоянно – особенно на юниорском уровне. Родители и игроки вкладывают слишком много времени, денег и психологической энергии.

Как вы уже поняли, я очень хочу помочь будущему тенниса. Если вы работаете над технологиями определения аутов или ВАР и вам нужно финансирование, напишите мне».

Что делать теннисисту, выронившему ракетку? Можно ударить рукой? Или головой?

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