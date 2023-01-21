«Какого черта он там делает? Спит, что ли? Мяч ей, #####, в ногу попал». Риск – во время спора с судьями
Элисон Риск поспорила с судьями в парном матче Australian Open. Вместе с Линдой Фрухвиртовой они обыграли Нателу Дзаламидзе и Александру Панову – 6:7(4), 6:4, 7:5.
В одном из розыгрышей Риск пробила в соперницу, попала ей в ногу и извинилась. Судья отдал очко Дзаламидзе и Пановой, потому что не увидел попадание в ногу, после которого розыгрыш должен был завершиться (по мячу можно бить только ракеткой), а извинения Риск посчитал помехой.
Судья: Я не видел, что мяч попал в ногу.
Риск: Я в нее ударила – поэтому и извинилась. Я бы не стала извиняться, если бы не пробила в нее. И мяч попал ей в ногу, а не в ракетку.
Судья: Я не видел.
Риск: Позовите супервайзера.
Супервайзер сказала, что не следила за розыгрышем и вообще «такие решения принимает судья». На это Риск ответила: «Так какого черта он там делает? Это просто нелепо. Он там спит, что ли? Мяч ей, #####, в ногу попал. Чувак…
Следи за мячом. Первое правило тенниса».
После матча Риск написала: «Соперница должна была признать попадание. Судья после матча извинился за ошибку, и я приняла его извинения.
Нечестная игра и жульничество в теннисе происходят постоянно – особенно на юниорском уровне. Родители и игроки вкладывают слишком много времени, денег и психологической энергии.
Как вы уже поняли, я очень хочу помочь будущему тенниса. Если вы работаете над технологиями определения аутов или ВАР и вам нужно финансирование, напишите мне».
Что делать теннисисту, выронившему ракетку? Можно ударить рукой? Или головой?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии