Australian Open: Энди Маррей — Роберто Баутиста-Агут прямая трансляция матча 21.01.2023

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису британец Энди Маррей встретится с четвертой ракеткой Испании Роберто Баутистой-Агутом. Матч состоится 21 января, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

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Поединок пройдет на корте Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Энди Маррей уже прыгнул выше головы. В первых двух раундах он выдержал два тяжелейших пятисетовых поединка и уже завоевал званиие своеобразного «железного человека». Впрочем, кто бы сомневался, ведь шотландец всегда был таким и часто на зубах вытаскивал самые сложные поединки. В первом круге он переиграл итальянца Маттео Берреттини, а во втором сломил сопротивление хозяина корта австралийца Танаси Коккинакиса.

Роберто Баутиста-Агут тоже может похвастать своим характером. Если в матче первого круга победа над португальцем Жоао Соузой далась ему легко в трех партиях, то во втором в матче с американцем Брэндоном Холтом судьба Роберто висела буквально на волоске. В первых двух сетах он уступил без вариантов, но затем сумел полностью перевернуть ход матча и победил.

Семь раз соперники пересекались в матчах между собой на различных турнирах. Если сначала побеждал Маррей, он выиграл три раза подряд, то затем исключительно Баутиста-Агут. Причем на харде все победы остались за испанцем. Многие факторы говорят в его пользу, в том числе и коэффициенты букмекеров. Winline предлагает на победу шотландца коэффициент 3,70, выигрыш Баутисты-Агута оценивается коэффициентом 1,28.

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