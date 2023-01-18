Швентек о том, что слушает перед матчами: «Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin. Ленни Кравиц»
Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, какую музыку слушает перед матчами. После второго круга Australian Open она сказала, что впервые за два года обновила плейлист.
«Там все равно рок – просто песни другие. Red Hot Chili Peppers. Есть Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin – но не те песни, которые были раньше. Ленни Кравиц.
В общем, песни другие, но суть та же».
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