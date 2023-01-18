Швентек о том, что слушает перед матчами: «Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin. Ленни Кравиц»

Первая ракетка мира рассказала, какую музыку слушает перед матчами. После второго круга она сказала, что впервые за два года обновила плейлист.

«Там все равно рок – просто песни другие. Red Hot Chili Peppers. Есть Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin – но не те песни, которые были раньше. Ленни Кравиц.

В общем, песни другие, но суть та же».

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