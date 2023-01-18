Шнайдер о матче с Саккари: «Боялась, что все будут поддерживать только ее и это меня зажмет. Но публика была шикарная»

прокомментировала поражение от во втором круге – 6:3, 5:7, 3:6.

– Какие чувства после игры на одном из центральных кортов Мельбурна?

– Конечно, расстроилась. Был хороший матч, довольна своим результатом, чуть не хватило опыта игры на таких кортах, с игроками такого высокого уровня.

Ощущения превосходные, играть на таком большом корте очень понравилось. Публика была просто шикарная. Я боялась, что все будут поддерживать только ее и это меня немножко зажмет. Но невероятно, все поддерживали нас обеих, было восхитительно играть.

– Свой уровень на фоне игрока топ-10 как оценишь?

– Скажу так – есть, над чем работать, куда расти. Самое главное – продолжать работать. Если я смогла сегодня, значит, буду работать дальше и смогу в будущем.

– Согласна ли ты, что сегодня не хватило в некоторых моментах подачи?

– Да, было такое. Подача чуть просаживалась. Начинала волноваться, естественно, подустала – играли достаточно долго и в высоком темпе, длинные розыгрыши. Ноги немного подсели, перестали высоко толкаться вперед, поэтому подача летела в сетку, – приводит слова Шнайдер корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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