Фриц о проклятии Netflix: «Я даже не знал, что есть такая тема»

Теги Australian Open ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц прокомментировал проклятье Netflix, о котором заговорили после того, как три из 10 главных героев сериала «Брейк-пойнт» снялись с Australian Open.

«Я даже не знал, что есть такая тема. Конечно, я заметил, что люди снимаются с турнира, но я не знал, что есть такая фишка. Типа, что я проиграю в первом круге, потому что там снимался.

Я об этом не думал (улыбается)».

Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает

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2 комментария

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S.Graf
В результате Надаль, например, превращается в какое-то практически незримое присутствие – про него постоянно говорят, иногда его показывают, он одна из центральных фигур в двух эпизодах, один из которых вообще называется «Король грунта».
© из блога П. Ниткина, только вчера опубликовал

Next Fly🐄 Рафик? Поглядим-посмотрим 🤣😂
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Mohnatiy
Просто всё, к чему прикасается Netflix, превращается в навоз 🤷🏼‍♂️
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