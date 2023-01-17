Фриц о проклятии Netflix: «Я даже не знал, что есть такая тема»

прокомментировал проклятье Netflix, о котором заговорили после того, как три из 10 главных героев сериала «Брейк-пойнт» снялись с .

«Я даже не знал, что есть такая тема. Конечно, я заметил, что люди снимаются с турнира, но я не знал, что есть такая фишка. Типа, что я проиграю в первом круге, потому что там снимался.

Я об этом не думал (улыбается)».

Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает

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