Фриц о проклятии Netflix: «Я даже не знал, что есть такая тема»
Тэйлор Фриц прокомментировал проклятье Netflix, о котором заговорили после того, как три из 10 главных героев сериала «Брейк-пойнт» снялись с Australian Open.
«Я даже не знал, что есть такая тема. Конечно, я заметил, что люди снимаются с турнира, но я не знал, что есть такая фишка. Типа, что я проиграю в первом круге, потому что там снимался.
Я об этом не думал (улыбается)».
Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает
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© из блога П. Ниткина, только вчера опубликовал
Next Fly🐄 Рафик? Поглядим-посмотрим 🤣😂