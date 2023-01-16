Азаренко о том, легко ли абстрагируется от чужого мнения: «Не всегда. Иногда люди могут быть очень жестокими»

Виктория Азаренко ответила, легко ли абстрагируется от негативных комментариев в ее адрес. Сегодня белоруска обыграла Софию Кенин в первом круге Australian Open – 6:4, 7:6(3).

«Не всегда. Иногда люди могут быть очень жестокими. Иногда, когда некоторые вопросы задевают меня за живое, начинаю думать: «Неужели я правда такая?» А тебя судят люди, которые совсем тебя не знают.

Так что я не могу сказать, что это дается мне легко, я не могу смотреть на все это и блокировать негативные эмоции. Приятно, когда у других это получается.

Но я сама еще в процессе работы над этим, я все еще ищу себя, чтобы найти ту самую внутреннюю уверенность в себе и не сбиваться с пути из-за тех самых непрошеных мнений. Но мне кажется, это постоянный процесс. Вряд ли получится всегда делать это легко. Это непрекращающаяся работа и ответственность».

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