Рууд о целях на Australian Open: «Не требую от себя выйти в еще один финал или полуфинал, но я полностью выложусь»

Третья ракетка мира рассказал о целях на .

«У меня нет одной конкретной цели. Если получится выйти во вторую неделю, это будет хорошим результатом.

Я не требую от себя выйти в еще один финал или полуфинал, но я полностью выложусь. Сейчас я пару дней хорошо потренировался и надеюсь, что смогу найти лучшую игру. Это то, что требуется, чтобы выигрывать матчи и далеко пройти.

В прошлом году я успешно проводил матчи пятисетового формата и надеюсь тут тоже продолжить».

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