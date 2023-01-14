Рууд о целях на Australian Open: «Не требую от себя выйти в еще один финал или полуфинал, но я полностью выложусь»

Теги Australian Open ATP Каспер Рууд Теннис

Третья ракетка мира Каспер Рууд рассказал о целях на Australian Open.

«У меня нет одной конкретной цели. Если получится выйти во вторую неделю, это будет хорошим результатом.

Я не требую от себя выйти в еще один финал или полуфинал, но я полностью выложусь. Сейчас я пару дней хорошо потренировался и надеюсь, что смогу найти лучшую игру. Это то, что требуется, чтобы выигрывать матчи и далеко пройти.

В прошлом году я успешно проводил матчи пятисетового формата и надеюсь тут тоже продолжить».

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2 комментария

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Julian Slink
По ходу всю карьеру и будет так топтаться без конкретной цели. 1 Шлем на грунте - максимум
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jefri AG
У посредственности и цели посредственные)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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