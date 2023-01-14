Рууд о целях на Australian Open: «Не требую от себя выйти в еще один финал или полуфинал, но я полностью выложусь»
Третья ракетка мира Каспер Рууд рассказал о целях на Australian Open.
«У меня нет одной конкретной цели. Если получится выйти во вторую неделю, это будет хорошим результатом.
Я не требую от себя выйти в еще один финал или полуфинал, но я полностью выложусь. Сейчас я пару дней хорошо потренировался и надеюсь, что смогу найти лучшую игру. Это то, что требуется, чтобы выигрывать матчи и далеко пройти.
В прошлом году я успешно проводил матчи пятисетового формата и надеюсь тут тоже продолжить».
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