Онс Жабер: «Хочу быть №1 в мире – не только по рейтингу, но и по уровню, по дисциплине. И, конечно, взять «Большой шлем»

Вторая ракетка мира прокомментировала сосредоточенность на результатах – например, она ставит на заставку на телефоне фотографии трофеев, которые хочет выиграть.

– Я всегда так работала. Для меня всегда было полезно рассказывать, чего я хочу достичь. Я рассказываю вам о целях и как будто даю обещание. И я ненавижу нарушать обещания. У меня такой взгляд.

Я говорю, что хочу выигрывать «Большие шлемы». Теперь вы ждете, что я буду выигрывать. И я не могу вас разочаровать.

– Какие у вас цели на этот сезон?

– Хм...

Я уже говорила. Я хочу быть №1 в мире – не только по рейтингу, но и по уровню, по дисциплине. Хочу выиграть больше титулов и, конечно, взять «Большой шлем».

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