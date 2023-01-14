Онс Жабер: «Хочу быть №1 в мире – не только по рейтингу, но и по уровню, по дисциплине. И, конечно, взять «Большой шлем»
Вторая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала сосредоточенность на результатах – например, она ставит на заставку на телефоне фотографии трофеев, которые хочет выиграть.
– Я всегда так работала. Для меня всегда было полезно рассказывать, чего я хочу достичь. Я рассказываю вам о целях и как будто даю обещание. И я ненавижу нарушать обещания. У меня такой взгляд.
Я говорю, что хочу выигрывать «Большие шлемы». Теперь вы ждете, что я буду выигрывать. И я не могу вас разочаровать.
– Какие у вас цели на этот сезон?
– Хм...
Я уже говорила. Я хочу быть №1 в мире – не только по рейтингу, но и по уровню, по дисциплине. Хочу выиграть больше титулов и, конечно, взять «Большой шлем».
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