Надаль о том, чувствует ли себя уязвимым перед AO: «Несомненно. Я на самом деле проигрывал больше, чем обычно»

рассказал, чувствует ли себя уязвимым перед , где ему предстоит защищать титул. В первом круге испанец, проигравший шесть из семи последних матчей, встретится с .

– Да, конечно. Никаких сомнений. Я проигрывал больше, чем обычно, это сказывается.

Нужно просто принять ситуацию. Я достаточно скромный, чтобы принять эту ситуацию и работать с тем, что у меня сегодня есть. Мне снова нужно набирать ход, снова получить уверенность в себе за счет побед.

Я на самом деле проигрывал больше, чем обычно. Конечно, можно говорить обо всем, что со мной случилось в прошлом году. Но нужно просто с этим жить и бороться за победы.

Кстати, в первых двух матчах года я играл не так и плохо. Проиграл двум сильным соперникам, но у меня были хорошие шансы на победу в обоих матчах.

Я здесь уже три недели, каждый день тренируюсь с лучшими игроками, адаптируюсь к условиям. Это здорово помогает.

Не знаю, что произойдет в понедельник. Но сейчас в целом чувствую себя лучше, чем три недели назад.

– У вас уже были периоды, когда вы проигрывали несколько матчей и испытывали проблемы. Можете сравнить те периоды с трудностями последних месяцев?

– Не знаю, были ли у меня в прошлом такие результаты. И вообще я не люблю сравнения.

Нужно жить с личными ощущениями. У меня они не такие плохие, все хорошо, я доволен. Хорошо тренируюсь. Сейчас мне нужно выиграть пару матчей. Я надеюсь, что это произойдет здесь. Если нет, то продолжу работать, чтобы как можно скорее это сделать.

По опыту могу сказать вам одну вещь. В понедельник я несомненно могу проиграть, но это не станет концом света. Конечно, это будет тяжелый момент, но я его приму.

Я продолжу работать, потому что мне кажется, что я каждую неделю прибавляю. Чувствую себя быстрее, играю увереннее. Последние три недели подготовки прошли очень хорошо. И теперь я выйду на корт и выложусь по максимуму.

Надеюсь, что смогу провести хороший Australian Open. Но никто не знает, что может произойти. Первый круг будет очень важен, у меня очень сложный соперник.

Но я чувствую себя готовым. Мне просто не хватает побед.

У Надаля худший отрезок в карьере – 6 поражений в 7 матчах и проблемы с животом. Шансов на Australian Open нет?

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