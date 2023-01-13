Джокович сыграет на турнире в Дубае. Там же планирует выступить Надаль

Теги Новак Джокович ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Теннис

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович выступит на турнире ATP 500 в Дубае, который начнется 27 февраля.

Пятикратный чемпион турнира Джокович в прошлом году дошел до четвертьфинала, где уступил Иржи Веселы. Последний раз он брал титул в ОАЭ в 2020 году.

Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль также сыграет в Дубае.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dedpihto59
Ответ Радость Ди Мария
Надаль великий спортсмен. Не важно что он кому-то нравится, а кому-то категорийно нет. Да, химический. Тем не менее. Мы должны осозновать и признавать, что испанец второй в великой эпохе БИГ3. Уж так случилось. Ничего не допишешь.
Полностью согласен, я надеюсь что первым ты считаешь Джоковича💪‼️
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dedpihto59
С удовольствием посмотрю, ещё одно классико, если случится🤷‍♀️‼️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Salesov
Шейхи понимают, что одного Джоковича уже недостаточно, чтобы подчеркнуть статусность турнира, нужна настоящая суперзвезда
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Радость Ди Мария
Надаль великий спортсмен. Не важно что он кому-то нравится, а кому-то категорийно нет. Да, химический. Тем не менее. Мы должны осозновать и признавать, что испанец второй в великой эпохе БИГ3. Уж так случилось. Ничего не допишешь.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Фабиянчук
Следующая новость: Надаль снялся с турнира в Дубае, потому что гладиолус
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Некрасиво гонять Рафу по планете.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay Stavrogin
Новак Джокович и Рафаэль Надаль в фильме "поймай меня вне грунта, если сможешь".
Я на такое кино пойду)
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sincere
Ясно. Финала между ними там не будет))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зорькин
Дубай раскошелился не на шутку. :))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RegioDan
Новак уже реально охотится на бычка.)
Бычок когда узнает о заявке Новака срочно к Дубаю "травмируется". )
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий