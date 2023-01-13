Джокович сыграет на турнире в Дубае. Там же планирует выступить Надаль

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович выступит на турнире ATP 500 в Дубае, который начнется 27 февраля.

Пятикратный чемпион турнира Джокович в прошлом году дошел до четвертьфинала, где уступил Иржи Веселы. Последний раз он брал титул в ОАЭ в 2020 году.

Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль также сыграет в Дубае.

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