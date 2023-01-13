Джокович сыграет на турнире в Дубае. Там же планирует выступить Надаль
21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович выступит на турнире ATP 500 в Дубае, который начнется 27 февраля.
Пятикратный чемпион турнира Джокович в прошлом году дошел до четвертьфинала, где уступил Иржи Веселы. Последний раз он брал титул в ОАЭ в 2020 году.
Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль также сыграет в Дубае.
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Я на такое кино пойду)
Бычок когда узнает о заявке Новака срочно к Дубаю "травмируется". )