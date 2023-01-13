Хенмэн перед матчем Надаля и Дрэйпера на Australian Open: «Рафа немного уязвим. Джеку нечего терять, а приобрести он может многое»

Теги Рафаэль Надаль Тим Хенмэн Australian Open ATP Джек Дрэйпер Теннис

Тим Хенмэн поделился ожиданиями от матча первого круга Australian Open между Рафаэлем Надалем и Джеком Дрэйпером.

«Для Джека это отличная возможность. Я был на корте, когда Норри победил Надаля на United Cup, поэтому, думаю, вправе говорить о том, что Надаль немного уязвим. В последнее время он не выигрывал, начал сезон с двух поражений на United Cup.

Уверен, что Рафа очень усердно работал на тренировках, но важно подтверждать это в матчах. При этом Джек на этой неделе хорошо играет в Аделаиде.

Думаю, первый круг – самое удачное время для матча с одним из лучших игроков мира. Джеку нечего терять, а приобрести он может многое».

У Надаля худший отрезок в карьере – 6 поражений в 7 матчах и проблемы с животом. Шансов на Australian Open нет?

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2 комментария

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GuillermoCoria
Похоже решили для Джоковича положить красную ковровую дорожку до финала. Дрэйпер огненный соперник для Надаля... Единственный плюс - Надаль роскошную личку с левшами имеет.
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Eugenie Nation
Дрейпер в первом круге, для первого сеянного - это какой-то позор. Каблук Тайли уже в открытую насмехается
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