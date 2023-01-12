Рууд о Джоковиче в Австралии: «Мы не роботы, но временами он ближе всех к роботу»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Каспер Рууд Теннис

Третья ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал игру Новака Джоковича на Australian Open.

«Он фаворит, но есть и другие игроки, которые потенциально могут его обыграть, выиграть.

В последние годы он показал, что в Австралии он в каком-то смысле не человек. Но в конце прошлого года он проиграл пару матчей – в Кубке Лэйвера он проиграл Феликсу [Оже-Альяссиму], в Париже проиграл Хольгеру [Руне].

Так что он тоже человек. Мы не роботы, но временами он ближе всех к роботу.

Посмотрим, сможет ли молодое поколение создать ему проблемы, потому что это мотивирует. Если ты сможешь хорошо справиться с Новаком на Australian Open, это значит, что ты что-то делаешь правильно».

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2 комментария

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Канонир35
"Роботу" постелили САМУЮ халявную сетку, наряду со Стёпой! Это уже система, господа!🤦‍♀️🤦‍♂️🤬 Для сравнения сравните коэффициенты на победы фаворитов в 1 круге:
На Ристича даже НЕ дают 1.01, Медведев 1.04, Грек 1.16 Киргиз 1.17, Рубль 1.27, а дальше идёт Надаль, на победу которого дают........1.47!!!🤦‍♀️🤦‍♂️🙄

Так что для серба выстлали позорно дорогу к полуфиналу из ковра из разбросали на нём стразы!🙄🤦‍♂️
+1
0
+1
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Helga Kl
Ну какая же душка)
Притоплю за Каспушу до полуфинала)
0
-4
-4
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