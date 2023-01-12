Три игрока могут сместить Алькараса с первой строчки рейтинга после Australian Open

Теги Новак Джокович рейтинги Australian Open ATP Каспер Рууд Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

После Australian Open в мужском туре может смениться первая ракетка мира.

Новак Джокович и Стефанос Циципас станут №1, если выиграют титул.

Каспер Рууд возглавит рейтинг, если станет чемпионом или проиграет финал не Джоковичу или Циципасу.

Во всех остальных случаях первой ракеткой мира останется Карлос Алькарас, пропускающий турнир из-за травмы.

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7 комментариев

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Alex Morhan
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Ответ Sincere
Не может такого быть, я верю в Ниткина. Он найдет нужный расклад!
Не понимают люди)
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gabyov
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Ответ Sincere
А Медведев??(( Должны же быть какие-то расклады с его участием...
Какие расклады? Он улетит в пике если финал не защитит ))
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Sincere
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Ответ tanith
ему финал защищать, и он на 7 месте, как первый год замужем
Не может такого быть, я верю в Ниткина. Он найдет нужный расклад!
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tanith
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Ответ Sincere
А Медведев??(( Должны же быть какие-то расклады с его участием...
ему финал защищать, и он на 7 месте, как первый год замужем
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Диономис
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Ответ Sincere
А Медведев??(( Должны же быть какие-то расклады с его участием...
Жду расклад, как Медведев и Рублев могут вылететь из топ 50.
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Sincere
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А Медведев??((
Должны же быть какие-то расклады с его участием...
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Dm ycontact
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В мужском туре, после АО, обязательно сменится временно исполняющий обязанности первой ракетки.
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