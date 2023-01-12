Три игрока могут сместить Алькараса с первой строчки рейтинга после Australian Open
После Australian Open в мужском туре может смениться первая ракетка мира.
Новак Джокович и Стефанос Циципас станут №1, если выиграют титул.
Каспер Рууд возглавит рейтинг, если станет чемпионом или проиграет финал не Джоковичу или Циципасу.
Во всех остальных случаях первой ракеткой мира останется Карлос Алькарас, пропускающий турнир из-за травмы.
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