Три игрока могут сместить Алькараса с первой строчки рейтинга после Australian Open

После Australian Open в мужском туре может смениться первая ракетка мира.

и станут №1, если выиграют титул.

возглавит рейтинг, если станет чемпионом или проиграет финал не Джоковичу или Циципасу.

Во всех остальных случаях первой ракеткой мира останется , пропускающий турнир из-за травмы.

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