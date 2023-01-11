Медведев выиграл у Джоковича тренировочный сет. Сербу по ходу игры массировали бедро, травмированное в Аделаиде

Даниил Медведев и провели тренировочный сет на центральном корте . Россиянин выиграл его со счетом 6:4.

Тренировка должна была длиться 75 минут, но Джокович покинул ее после одного сета, который продолжался 36 минут.

По ходу сета физиотерапевт Джоковича трижды работал над левым бедром серба, которое тот травмировал в полуфинале турнира в Аделаиде против Медведева.

Первый раз физио вышел, когда Джокович вел 3:2 в брейком, и после этого серб взял всего один гейм.

В итоге вместо него тренировку с Медведевым заканчивал .

Джокович о травмированном бедре: «По ходу матча иногда чувствовал напряжение в мышце, но не настолько, чтобы это меня беспокоило»

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