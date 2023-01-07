Тиафу о том, что Алькарас снялся с Australian Open: «Это кто такой?»

Теги Australian Open ATP Фрэнсис Тиафу Карлос Алькарас Теннис

Фрэнсис Тиафу прокомментировал то, что Карлос Алькарас из-за травмы снялся с Australian Open.

– Фрэнсис, Карлос отказался от участия в Australian Open – безусловно, большой игрок, много побеждавший в прошлом году.

– Кто такой Карлос?

– Алькарас.

– Это кто такой? (Смех)

– Первая ракетка мира.

– Да, да. Хорошо (улыбается).

– В любом случае, он снялся. Он молодой парень, ему всего 19. Это признак того, насколько сложно современным игрокам восстанавливаться после таких коротких перерывов между «Шлемами»?

– Да, теннис жесток. Он кажется бесконечным. Честно говоря, кажется, что через день где-то рядом проходят большие турниры.

Думаю, с ним все будет в порядке. Он очень талантлив, он отличный игрок. Отстой, что он получил травму. Буду по нему скучать. На самом деле, совсем не буду (улыбается). Но, да, опять же, я надеюсь, что он быстро поправится и мы скоро его увидим. Он нужен теннису. Я с удовольствием смотрю его матчи.

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10 комментариев

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MURA
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Ответ АРХАТ
Тиафу лучше не шутить - не смешно получается
Пин###ы ответили бы: "Что вы знаете об американском юморе"
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tRIFF
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Хаха, нормально так липового топ-1 приложили)
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Sincere
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Ответ Карпесов
а по-моему, очень смешно. но на самом деле, должен кто-то встать и сказать очевидное - Надаль и Джокович в 19 лет играли все, а не придумывали себе травмы. теннис жесток.
Это шутка такая про Надаля и Джоковича в 19??)
Рафа кстати в 19 тоже пропустил итоговый и АО. Опять совпадение
+1
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Sincere
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Этого человека номинировали на награду Эдберга...
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Сергей Носков
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Нормально пошутил. Как и миллиардерша над ним недавно. У сборной США всё в порядке и с юмором, и с игрой.
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costa0545
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Вот клоун, без мозгов)))
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Карпесов
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Ответ АРХАТ
Тиафу лучше не шутить - не смешно получается
а по-моему, очень смешно. но на самом деле, должен кто-то встать и сказать очевидное - Надаль и Джокович в 19 лет играли все, а не придумывали себе травмы. теннис жесток.
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твинер без замаха
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Чёрный юмор в плохом смысле
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АРХАТ
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Тиафу лучше не шутить - не смешно получается
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Lada_ok
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Тиафу? Кто такой? ❤️
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