Тиафу о том, что Алькарас снялся с Australian Open: «Это кто такой?»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал то, что Карлос Алькарас из-за травмы снялся с Australian Open.

– Фрэнсис, Карлос отказался от участия в Australian Open – безусловно, большой игрок, много побеждавший в прошлом году.

– Кто такой Карлос?

– Алькарас.

– Это кто такой? (Смех)

– Первая ракетка мира.

– Да, да. Хорошо (улыбается).

– В любом случае, он снялся. Он молодой парень, ему всего 19. Это признак того, насколько сложно современным игрокам восстанавливаться после таких коротких перерывов между «Шлемами»?

– Да, теннис жесток. Он кажется бесконечным. Честно говоря, кажется, что через день где-то рядом проходят большие турниры.

Думаю, с ним все будет в порядке. Он очень талантлив, он отличный игрок. Отстой, что он получил травму. Буду по нему скучать. На самом деле, совсем не буду (улыбается). Но, да, опять же, я надеюсь, что он быстро поправится и мы скоро его увидим. Он нужен теннису. Я с удовольствием смотрю его матчи.

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