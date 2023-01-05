Аделаида (WTA). 1/4 финала. Кудерметова сыграет с Бегу, Соболенко – с Вондроушовой, Азаренко встретится с Носковой, Жабер – с Костюк

Вероника Кудерметова сыграет с Ириной Бегу в четвертьфинале турнира в Аделаиде.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

1 – 8 января 2023

WTA 500

Призовой фонд – 826 837 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Вероника Кудерметова (Россия) – Ирина Бегу (Румыния)

Арина Соболенко (Беларусь) – Маркета Вондроушова (Чехия)

Виктория Азаренко (Беларусь) – Линда Носкова (Чехия)

Онс Жабер (Тунис) – Марта Костюк (Украина)