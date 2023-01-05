Аделаида (WTA). 1/4 финала. Кудерметова сыграет с Бегу, Соболенко – с Вондроушовой, Азаренко встретится с Носковой, Жабер – с Костюк
Вероника Кудерметова сыграет с Ириной Бегу в четвертьфинале турнира в Аделаиде.
Adelaide International
Аделаида, Австралия
1 – 8 января 2023
WTA 500
Призовой фонд – 826 837 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Вероника Кудерметова (Россия) – Ирина Бегу (Румыния)
Арина Соболенко (Беларусь) – Маркета Вондроушова (Чехия)
Виктория Азаренко (Беларусь) – Линда Носкова (Чехия)
Онс Жабер (Тунис) – Марта Костюк (Украина)
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