Аделаида (WTA). 1/4 финала. Кудерметова сыграет с Бегу, Соболенко – с Вондроушовой, Азаренко встретится с Носковой, Жабер – с Костюк

Теги результаты WTA Вероника Кудерметова Adelaide International Теннис

Вероника Кудерметова сыграет с Ириной Бегу в четвертьфинале турнира в Аделаиде.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

1 – 8 января 2023

WTA 500

Призовой фонд – 826 837 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Вероника Кудерметова (Россия) – Ирина Бегу (Румыния) 

Арина Соболенко (Беларусь) – Маркета Вондроушова (Чехия)

Виктория Азаренко (Беларусь) – Линда Носкова (Чехия)

Онс Жабер (Тунис) – Марта Костюк (Украина)

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2 комментария

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encaro_one
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Чешско-белорусское противостояние в двух матчах
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Stas Salesov
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С детства за Вондрушеву, не подведи, милая 🙏
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