Надаль о физическом состоянии: «Не могу жаловаться. Я всем доволен»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал свое физическое состояние в начале сезона-2023. Испанец проиграл первые два матча в этом году.

«Все хорошо. Физически все было неплохо. Да, мне нужно быть чуть быстрее, чуть динамичнее на корте, лучше читать игру. Но игровая практика добавляет уверенности в себе.

В плане физических проблем не могу жаловаться. Я всем доволен.

Ситуация такая, какая есть, и мне нужно прибавлять. Вот и все. Я искренне верю, что это произойдет. Не знаю когда. Но я очень надеюсь, что скоро. Мне кажется, что я близок»

У Надаля худший отрезок в карьере – 6 поражений в 7 матчах и проблемы с животом. Шансов на Australian Open нет?

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2 комментария

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S.Graf
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В плане физических проблем не могу жаловаться. Я всем доволен.
(c)
И ещё раз отметим: ножки-ручки не болят, Бык здоров, как бык.
В мемориз :o)
#аналоговнет
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(Алекс Кросс
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нравиться не нравиться терпи моя красавица ) )
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