Норри о победе над Надалем: «У меня получилось нейтрализовать его в розыгрышах и не давать ему диктовать условия с форхенда»

Кэмерон Норри прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем на United Cup. Британец победил со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Ранее он проиграл ему все четыре матча и не взял в них ни сета.

«Да, если честно, я всегда думал, что достаточно хорош, чтобы обыграть его, а потом в каждом матче он разносил меня в пух и прах.

По-моему, несколько наших первых матчей были на грунте и даже на стадионе имени Рафы в Барселоне. Один раз мы играли в Австралии и еще один в финале в Акапулько. Это наша третья встреча на харде, и мне кажется, у меня получилось нейтрализовать его в розыгрышах и не давать ему диктовать условия с форхенда.

Думаю, это произошло, потому что я глубоко играл справа. Сегодня я очень хорошо чувствовал себя во время затяжных розыгрышей, большинство из которых в итоге остались за мной.

Думаю, даже в первом сете мне было комфортно играть с задней линии. Пару раз я ошибся в игре с лета и мне немного не везло у сетки, и он смог этим воспользоваться. В первом сете было тяжеловато, я допустил пару несвойственных ошибок с приема. После того, как я перестал делать эти помарки, матч перевернулся в мою сторону».

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