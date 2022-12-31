Аделаида (ATP). Медведев в первом круге сыграет с Сонего, Рублев – с Баутиста-Агутом, Джокович – с Лестьенном

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Состоялась жеребьевка турнира ATP в Аделаиде, который стартует 1 января.

Даниил Медведев (3) в первом круге встретится с Лоренцо Сонего. Андрей Рублев (4) поборется с Роберто Баутиста-Агутом. Карен Хачанов (8) сыграет с Педро Качином.

Новак Джокович (1) стартует против Констана Лестьенна, Феликс Оже-Альяссим (2) – против квалифаера, а Хольгер Руне (5) – против Йошихито Нишиоки.

Полностью сетка здесь.

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1 комментарий

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VaD
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Даже на водокачке у Джоковича халявная сетка.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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