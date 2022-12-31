Аделаида (ATP). Медведев в первом круге сыграет с Сонего, Рублев – с Баутиста-Агутом, Джокович – с Лестьенном

Состоялась жеребьевка турнира в Аделаиде, который стартует 1 января.

(3) в первом круге встретится с . (4) поборется с . (8) сыграет с Педро Качином.

(1) стартует против Констана Лестьенна, (2) – против квалифаера, а (5) – против .

Полностью сетка здесь.

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