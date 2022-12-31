Аделаида (ATP). Медведев в первом круге сыграет с Сонего, Рублев – с Баутиста-Агутом, Джокович – с Лестьенном
Состоялась жеребьевка турнира ATP в Аделаиде, который стартует 1 января.
Даниил Медведев (3) в первом круге встретится с Лоренцо Сонего. Андрей Рублев (4) поборется с Роберто Баутиста-Агутом. Карен Хачанов (8) сыграет с Педро Качином.
Новак Джокович (1) стартует против Констана Лестьенна, Феликс Оже-Альяссим (2) – против квалифаера, а Хольгер Руне (5) – против Йошихито Нишиоки.
Полностью сетка здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
1 комментарий