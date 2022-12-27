Чорич о критике в соцсетях: «Если люди считают, что мне нужно в чем-то прибавить, это нормально»

26-я ракетка мира ответил, как относится к критике в прессе и соцсетях.

«Я не особо обращаю на нее внимание, и она на меня не влияет .Я стараюсь сосредоточиться на себе и уделять как можно больше времени семье и друзьям, поскольку провожу много времени в дороге. Люди всегда имеют право на свое мнение, но я знаю, что должен улучшить. Если люди считают, что мне нужно в чем-то прибавить, это нормально».

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