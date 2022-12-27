Чорич о критике в соцсетях: «Если люди считают, что мне нужно в чем-то прибавить, это нормально»

Теги ATP Борна Чорич Теннис

26-я ракетка мира Борна Чорич ответил, как относится к критике в прессе и соцсетях.

«Я не особо обращаю на нее внимание, и она на меня не влияет .Я стараюсь сосредоточиться на себе и уделять как можно больше времени семье и друзьям, поскольку провожу много времени в дороге. Люди всегда имеют право на свое мнение, но я знаю, что должен улучшить. Если люди считают, что мне нужно в чем-то прибавить, это нормально».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий