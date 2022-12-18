Чорич о проблемах после дебюта в топ-30: «Я был слишком доволен собой. Не прогрессировал и три-четыре года оставался почти на одном уровне»

26-я ракетка мира рассказал, как с возрастом изменил подход к теннису.

«Когда я был 33-м в мире – возможно, когда я был на пике в 18-19 лет, – я с этим не справился.

Я стал слишком... Я думал, что все будет намного проще. Думал: ладно, сейчас я в топ-30, в следующем году буду в топ-15, потом – в топ-5, а еще через год – №1 или в топ-3. И я перестал упорно трудиться. Я был слишком доволен собой.

Я не прогрессировал и эти три-четыре года, с 2015-го по 2019-й, оставался почти на одном уровне. Если посмотреть на меня в 18 и в 22, то я играл практически одинаково. И если посмотреть на меня в 24 и сейчас, то разница очень большая.

Наверное, просто потому, что я на три года застрял практически на одном месте, я понял, что мне нужно что-то менять, больше сосредоточиться на теннисе, больше изучать игру.

Я всегда усердно работал, но эти три года, на мой взгляд, были очень, очень важны, потому что можно было многое улучшить и не особо беспокоиться обо всем остальном, но я просто не прибавлял.

Я играл, чтобы играть, тренировался, чтобы тренироваться, но не работал над своими слабыми сторонами, не задумывался о причинах поражений. Я не был сосредоточен на теннисе.

Сейчас я всегда стараюсь понять, почему плохо сыграл. Если медленно двигался, то стараюсь понять почему. Если устал, то стараюсь понять почему, а потом, разумеется, скорректировать тренировки. Сейчас я гораздо больше внимания уделяю тренировкам и теннису, чем когда был моложе».

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