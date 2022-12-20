Чорич о целях на 2023-й: «Если я закончу в топ-15 и выложусь по максимуму по ходу всего сезона, то буду спать спокойно»

Бывшая 12-я ракетка мира рассказал, с каким настроем выступал, весной вернувшись в тур после операции на плече. Сразу после возвращения проиграл семь из девяти матчей.

«Конечно, это было нелегко. Я проиграл пару очень, очень напряженных матчей.

Тогда я видел, что трачу свой защищенный рейтинг и зарабатываю мало очков. Конечно, ты можно было немного паниковать, и это создает дополнительное давление.

Но в то же время я знал, что нужно продолжать упорно работать. Думаю, плюсом было и то, что я мало о своем теннисе: плечо еще не восстановилось на 100%, поэтому у меня были боли и недомогания, нестабильное состояние. Поэтому когда я проигрывал, то, вероятно, был больше занят восстановлением и плечом. Вот почему о теннисе я особо не думал.

Наверное, я стал больше о нем задумываться после « », когда начал играть на «Челленджерах». Тогда я смог больше сосредоточиться на теннисе и не зацикливаться на плече».

Также Чорич назвал цель на 2023 год.

«Снова претендовать на топ-10. Если я закончу в топ-15 и выложусь по максимуму по ходу всего сезона, что я и сделаю, то буду спать спокойно».

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