Касаткина прибыла в Австралию: «После 28-часового путешествия хотела бы сказать, что мы идем пить апероль, но мы пришли в зал»

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина прибыла в Австралию. Она поделилась эмоциями во время перелета.

«Семь часов поспала, омлет на завтрак съела, кофе в процессе, заполняю въездную декларацию 👌🏼.

Полтора часа до родины кенгурят 🦘, на часах пока 8 утра, но, как только мы приземлимся, нужно переводить часы вперед. Кстати, в Аделаиде время с половинкой 😂 +7:30 ч по отношению к Москве.

Самочувствие отличное, но уже хочется прогуляться на свежем воздухе», – написала Касаткина в телеграм-канале.

Спустя три часа она выложила видео из спортзала.

«Так, ребята, после 28-часового путешествия что нужно первым делом делать, куда мы идем? Я бы хотела сказать, что мы идем пить апероль, но – мы пришли в зал. Я так счастлива».

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4 комментария

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Олег Ивакин
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и все бросились в гуггл за аперолем :)
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dedpihto59
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Потрясающая новость!
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Osik92
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Продолжайте наблюдения
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Mohnatiy
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...и уже в зале накатили апероля☝🏻
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