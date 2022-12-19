Дарья Касаткина: «Через две недели начнется новый сезон, но сначала я бахну пасту с оливками и горкой пармезана»

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина поделилась настроем перед началом нового сезона.

«Ровно через неделю я улетаю в Австралию.

А через две недели уже начинается новый сезон, хотя ощущение, что только недавно я ела пасту на кортах в Техасе, готовясь к заключительному матчу (как оказалось) прошлого сезона. Не успела я и глазом моргнуть, как буквально через 14 дней мне снова нужно будет находить для себя нужные мысли для оптимального состояния выхода на корт и управления стрессом. Но перед этим я, конечно же, бахну пасты. С оливковым маслом, оливками и горкой пармезана.

P.S. Время летит слишком быстро», – написала Касаткина в телеграм-канале.

Касаткина сказала, что «играет как мальчик». Что это значит? И права ли она?

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