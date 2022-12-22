Психолог Швентек о том, что L’Equipe признала Синнера, Осаку, Радукану «Разочарованиями года»: «Зачем вообще публиковать такие «рейтинги»?»

Французская L’Equipe назвала теннисистов, которых считает главными разочарованиями сезона.

В мужском туре «Разочарованием года» стал , также в список включили и Юго Эмбера. В женском туре газета выбрала и .

На эту новость отреагировала психолог Иги Швентек Дарья Абрамович.

«Это подобные идеи разочаровывают. Зачем вообще публиковать такие «рейтинги»?»

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