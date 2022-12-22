Надаль о возвращении в сборную в Кубке Дэвиса: «При идеальном раскладе мне бы хотелось сыграть в последний раз и попрощаться»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался, задумывается ли он об окончании карьеры.

«Я всегда отвечаю спокойно. Я не знаю, что может случиться завтра. Но я знаю, что по-прежнему рад заниматься эти делом. Я с нетерпением жду начала нового сезона. Потом физическая форма, настрой и результаты будут решающими факторами. Мне нравится соревноваться. Люди думают, что я одержим победами. Но нет, я одержим соревнованием».

О том, что капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса стал

«Прежде всего, нужно поблагодарить Серхи Бругеру, он привел нас к отличным результатам. Теперь наступает новая эпоха с Давидом. Мы многое вместе пережили. Что касается Кубка Дэвиса, я понимаю, что у меня осталось немного вариантов, но при идеальном раскладе мне бы хотелось сыграть в последний раз и попрощаться. Но есть календарь, и я не знаю, что будет дальше. То, что мы играем в Испании, обладая очень цельной командой, дополнительно мотивирует. Но я всегда был мотивирован играть за страну. Но годы идут».

О том, ставит ли цель выиграть еще один «Большой шлем»

«Мои цели будут определяться уровнем и теннисной формой. Моя цель – быть конкурентоспособным везде, где я играю. Я выборочно выступаю уже много лет, иногда потому что вынужден, а иногда – потому что мы понимаем, что это правильный путь. Несмотря на травмы, я продолжаю играть в том возрасте, в котором, как мы – и я сам в первую очередь – думали, я уже закончу».

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