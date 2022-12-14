Про Беккера выпустят документальный фильм. Режиссер – обладатель «Оскара»

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Apple+ выпустит документальный фильм из двух частей о жизни Бориса Беккера. Режиссером стал Алекс Гибни, в 2007-м выигравший премию «Оскар» за лучший документальный фильм.

Работа над проектом велась три года. Для фильма Беккер дал несколько интервью – в том числе, на неделе, когда его приговорили к тюремному сроку за мошенничество.

Кроме того, интервью для фильма дали члены семьи немца, а также Джон Макинрой, Бьорн Борг, Новак Джокович, Матс Виландер и Микаэль Штих.

Ранее сообщалось, что в Британии выйдет документальный сериал «Взлет и падение Бориса Беккера».

Беккер сидел в тюрьме из «Заводного апельсина», похудел на 8 кг и проиграл суд из-за унижений. А скоро его выгонят в Германию 

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