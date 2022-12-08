Бругера ушел с поста капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса (Marca)

Двукратный чемпион «Ролан Гаррос» и экс-третья ракетка мира Серхи Бругера покинул пост капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса, сообщает Marca.

Бругера занимал должность с октября 2017-го. Под его руководством сборная взяла титул в 2019 году.

В этом марте испанец вошел в команду Александра Зверева и продолжит работу с ним в следующем сезоне.

По информации издания, члены сборной хотели бы, чтобы новым капитаном стал , который сейчас является директором турнира в Барселоне и Кубка Дэвиса.

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