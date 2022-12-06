Касаткина, Кудерметова, Александрова, Жабер заявились на оба январских турнира в Аделаиде, Гауфф, Радукану, Блинкова сыграют в Окленде
Опубликованы заявки первых турниров WTA в сезоне.
На первой неделе 2023 года пройдут турниры WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Окленде.
1-8 января в Австралии планируют выступить:
- Онс Жабер;
- Арина Соболенко;
- Дарья Касаткина;
- Вероника Кудерметова;
- Даниэль Коллинс;
- Анетт Контавейт;
- Алена Остапенко;
- Екатерина Александрова;
- Людмила Самсонова;
- Елена Рыбакина.
Полностью список здесь.
2-8 января в Новой Зеландии планируют выступить:
- Кори Гауфф;
- Каролина Мухова;
- Слоун Стивенс;
- Сорана Кырстя;
- Лейла Фернандес;
- Эмма Радукану;
- Анна Блинкова.
Полностью список здесь.
9-14 января пройдут турниры WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.
На второй турнир в Аделаиде заявлены:
- Жабер;
- Касаткина;
- Кудерметова;
- Коллинс;
- Контавейт;
- Остапенко;
- Александрова;
- Рыбакина;
- Джессика Пегула;
- Каролин Гарсия;
- Мэдисон Киз;
- Белинда Бенчич;
- Паула Бадоса;
- Беатрис Хаддад Майя.
Полностью список здесь.
В Хобарт заявлены:
- Хаддад Майя;
- Элиза Мертенс;
- Жиль Тайкманн;
- Ализе Корне;
- Бернарда Пера.
Полностью список здесь.
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