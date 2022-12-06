Касаткина, Кудерметова, Александрова, Жабер заявились на оба январских турнира в Аделаиде, Гауфф, Радукану, Блинкова сыграют в Окленде

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Опубликованы заявки первых турниров WTA в сезоне.

На первой неделе 2023 года пройдут турниры WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Окленде.

1-8 января в Австралии планируют выступить:

Полностью список здесь.

2-8 января в Новой Зеландии планируют выступить:

Полностью список здесь.

9-14 января пройдут турниры WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.

На второй турнир в Аделаиде заявлены:

Полностью список здесь.

В Хобарт заявлены:

Полностью список здесь.

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